ନେହେରୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷମତାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ରହିଥିବା ଶୀର୍ଷ ୩ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସନ୍ତା ୧୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୪,୩୯୯ ଦିନ ପୂରଣ କରି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ୪,୩୯୮ ଦିନର କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରହିବାର ୬୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ।
Longest Serving Indian PM : ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ କିଛି ଏଭଳି ମୋଡ଼ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଅନେକ ଦଶନ୍ଧିର ଦିଗ ଓ ଦଶାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ୨୦୨୬ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା କ୍ଷମତାର ସ୍ଥିରତାର ଏକ ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବ। ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏଭଳି ଏକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଦିନର ଯୋଗଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସେହି ରାଜନୈତିକ ସଂକ୍ରମଣର କାହାଣୀ, ଯାହା ନେହେରୁ ଯୁଗ ପରେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ମୋଦୀ ଯୁଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି।
ଆଗାମୀ ୧୦ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬, ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ଼କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ। ଏହି ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦେଶର ଶୀର୍ଷ ପଦରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହି ୪୩୯୯ ଦିନର ସଫର ପୂରଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେ ନେହେରୁଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ମୋଟ ୪୩୯୮ ଦିନର ଆକଳନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶୀର୍ଷ ପୁରୁଷ ଭାବେ ଉଭା ହେବେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଏହି ରେକର୍ଡ଼ର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଇତିହାସର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ହିଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ, ତାହା ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦେଶର ଶାସନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୧୯୫୧-୧୯୫୨ ମସିହାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଶ ତାହାର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ପାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣନା
ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ୧୭ ଅପ୍ରେଲ ୧୯୫୨ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ନବନିର୍ବାଚିତ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ୧୩ ମଇ ୧୯୫୨ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୌରବମୟ ଦିନରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଲେଷକ ଏବଂ ଇତିହାସକାରମାନେ ସର୍ବଦା ୧୩ ମଇ ୧୯୫୨ରୁ ହିଁ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ବାଚିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଗଣନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୪୩୯୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା
ଏହି ମହା-ରେକର୍ଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶତ-ପ୍ରତିଶତ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାରୀ ଜନମତ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ୨୬ ମଇ ୨୦୧୪ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ୨୦୧୪ ପରେ ୨୦୧୯ ଏବଂ ପରେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବେଶ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ସତ୍ତାରେ କ୍ରମାଗତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଥିବା ଶୀର୍ଷ–୩ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଇତିହାସରେ କ୍ରମାଗତ ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ତିନିଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାମ ରହିଆସିଛି, ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କ୍ରମାଗତ ୪୩୯୮ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସତ୍ତା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ୧୦ ଜୁନରେ ୪୩୯୯ ଦିନ ପୂରଣ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବେ। ସେହିପରି, ଏହି ଐତିହାସିକ ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ମନମୋହନ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ରମାଗତ ୩୬୫୬ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ କେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ଠାରୁ ଏବେ ବି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ମାମଲାରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ୬୪ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିମାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନେହେରୁଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ପହଞ୍ଚଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ୧୯୪୭ରୁ ୧୯୬୪ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୧୬ ବର୍ଷ ୨୮୬ ଦିନ ଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଉପରେ ୬୧୩୧ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ସମୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ନେହେରୁଙ୍କ ମୋଟ ଦିନ ତୁଳନାରେ ବେଶ କମ୍।
ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେହେରୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କ’ଣ ଜରୁରୀ?
ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଏହି ମୋଟ ୬୧୩୧ ଦିନର ମହା-ରେକର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଣିତିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅତିକମରେ ୨୦୩୦ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ୨୦୨୯ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବହୁମତ ସହ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ।
ବିରୋଧୀ ଲହରକୁ ମାତ ଦେଇ ୪୩୯୯ ଦିନର ରେକର୍ଡ଼ କରିବା କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?
ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ୪୩୯୯ ଦିନର ଏହି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଲହର (ଆଣ୍ଟି-ଇନକମ୍ବେନ୍ସି)ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି କ୍ରମାଗତ ଶାସନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କାମ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ତିନିଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜନୈତିକ ନାରେଟିଭ୍ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପକଡ଼କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତାର ଆଧାର କ’ଣ?
ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଲେଷକଙ୍କ ମତରେ, ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚନୀ ସଫଳତା ପଛରେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜମି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ବିକାଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଜନଧନ ଖାତା ଏବଂ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ରାସନ ଭଳି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଲହର ସର୍ବଦା ନିଷ୍ଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାତୀୟତାବାଦର ଦୃଢ଼ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ
ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶୈଳୀ କେବଳ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଅତୁଟ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରୁ ବିବାଦୀୟ ଧାରା ୩୭୦କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇବା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଓ ଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।