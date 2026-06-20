ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ଦେବେ ଯୋଗ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ୬୮ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ; ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ପିଏମ ମୋଦୀ, ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସୁଅ

By Priyanka Das

ମୟୂରଭଞ୍ଜ: ଜନ୍ମମାଟିରେ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥ୍। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ୬୮ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ମହାମହିମଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସକାଳୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଥିଲେ, “ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସାହସ, ସରଳତା, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ଅଟଳ ସମର୍ପଣର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ।”

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୋଦୀ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

କେବଳ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶେଷ କରି ଅବହେଳିତ, ବଞ୍ଚିତ ଓ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଭାରତର ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟ।

ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଜନାଥ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମାଜର ସେବା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କୁ ଜନସେବାର ଏକ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ କରିଛି।

ଆଜିର ଦିନ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ଜନ୍ମମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ସେହି ପ୍ରେରଣାର ଏକ ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଜାମଖାନୀ ଓ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ…

ବର୍ଷାରେ ଶୁଖୁନି କି କପଡ଼ା? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି…

1 of 29,879