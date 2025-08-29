ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ୧୫ତମ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେବେ ଯୋଗ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମୋଦୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ

ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ବିଶ୍ବର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହି ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରବାସୀ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଏନେଇ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାପାନରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା । ବିଶ୍ବର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ କହି ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରବାସୀ । କହିଲେ, “ମୋଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ବରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିଚୟ ବଦଳିଯାଇଛି” ।

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏଠାରେ ୧୫ତମ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର ଠାରୁ ଏହା ମୋଦୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ।

ତାଙ୍କର ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାପାନ ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ-ଜାପାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହଭାଗୀତାକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବା । ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୧୧ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଅର୍ଥନୀତି, ନିବେଶ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ସହଯୋଗ ଭଳି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ଟୋକିଓରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଜାପାନୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

ଜାପାନ ଗସ୍ତ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନର ତିଆନଜିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ (SCO) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହା ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଚୀନ ଗସ୍ତ ଏବଂ ୨୦୨୦ ରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ହେବ ।

