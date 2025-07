(Video) ବ୍ରାଜିଲ ପରେ ନାମ୍ବିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋଦୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରରେ କରାଗଲା ସ୍ବାଗତ.. ଖୁସି ବଜାଇଲେ ଡ୍ରମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ନାମ୍ବିଆ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଦେବା ଦିଗରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ତିନି ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ୍ବିଆକୁ ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ । ନାମ୍ବିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାମ୍ବିଆର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଡ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଥିଲେ ।

#WATCH | PM Narendra Modi receives traditional welcome on his arrival in Windhoek, Namibia

The PM tries his hand at playing the Namibian traditional drums.

