ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ବାଲେଶ୍ୱର: ବାହାନଗାରେ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପିଏମ ମୋଦୀ ଆହତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭେଟିବେ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବାଲାସୋରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୬୧ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହ ୯୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗତକାଲି କରୋମାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଅନେକ କୋଚ୍ ଖସିପଡିଥିଲେ, ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଲାଇନରେ ବିପରୀତ ଲାଇନରୁ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

#WATCH | Odisha: Prime Minister Narendra Modi was briefed by Union Railways minister Ashwini Vaishnaw, Union Minister Dharmendra Pradhan and other officials about the #BalasoreTrainAccident at the site of the incident. pic.twitter.com/FeZMqwwhOW

— ANI (@ANI) June 3, 2023