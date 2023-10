(video)କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରମଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ହରିଆନାର ସୋନିପତରେ କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁୁଏନସର ଅନୀଲ ବେୟନପୁରୀଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୀଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ଝାଡୁ କରିଥିଲେ ଏହା ପରେ ସେ ଅଳିଆ ଉଠାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦୁଇଜଣ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କଥା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଫିଟନେସ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଜି୨୦, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସ୍ପୋଡର୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ଛଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି “ଦେଶ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି । ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କଥା ହେଲେ ତାହା ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଭାବନା ।

Today, as the nation focuses on Swachhata, Ankit Baiyanpuriya and I did the same! Beyond just cleanliness, we blended fitness and well-being also into the mix. It is all about that Swachh and Swasth Bharat vibe! @baiyanpuria pic.twitter.com/gwn1SgdR2C

— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2023