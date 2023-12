(video)ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ’ ସମୟରେ ଆସିଲା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତା’ପରେ ଯାହା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବାରଣାସୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ’ ସମୟରେ ଏକ କମାଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବି ସହଜରେ ରାସ୍ତା ମିଳି ନ ଥାଏ । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବି ଭିଡ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍‌ର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ’ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stopped his convoy to give way to an ambulance during his roadshow in Varanasi.

On his 2-day visit to Varanasi, PM Modi will launch and inagurate 37 projects worth more than Rs 19,000 crore for Varanasi and Purvanchal. He will also launch… pic.twitter.com/NPZgLumo55

— ANI (@ANI) December 17, 2023