ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି… କାହା ବାସଭବନରେ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା

କିଏ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ।

ଉଭୟ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଆକାର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୭୫% ହାଜିରା ନଥିଲେ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଏକ ବିଶାଳ ୩୩୦ ଏକର ପରିମିତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବିସ୍ତାରିତ, ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କୋଠାରେ ଚାରି ମହଲା ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩୪୦ଟି କୋଠରୀ ରହିଛି।

ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଉଦ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ପରିସର ରହିଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧାରେ ସଜ୍ଜିତ। ଏଥିରେ ଏକ ସିନେମା ହଲ୍, ଏକ ବିଶାଳ ବଲ୍‌ରୁମ୍, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ୱେଟ୍ ହଲ୍, ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଏକ ବଡ଼ ପାଠାଗାର ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ, ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାସନ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ସବଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ୭, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହା ୧୨ ଏକର ପରିମିତ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ବିସ୍ତାରିତ। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡିତ ବଙ୍ଗଳା ରହିଛି, ସଂଖ୍ୟା ୧, ୩, ୫, ୭ ଏବଂ ୯।

ଯଦିଓ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଛୋଟ, ଏହାକୁ ସୁଗମ ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରସ୍ପର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ବୈଠକ, ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହି ସଂକଳନରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।

You might also like More from author
More Stories

୭୫% ହାଜିରା ନଥିଲେ ମିଳିବନି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା…

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ…

ରୂପା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ମିଳେ ମାନସିକ…

ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା…

1 of 31,395