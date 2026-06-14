ଖାନ ସାର୍ ସେଣ୍ଟର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ!
ବିରାଟନଗରର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ) ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ପାଟନା: ଗ୍ୟାନ୍ ବିନ୍ଦୁ (ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ) ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତଦେହ ନେପାଳର ବିରାଟନଗରରୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନେପାଳ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିରାଟନଗରର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ) ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି।
ଅଟକ ଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି। ନିକଟରେ ‘ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍’ (KGS) କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ଧରାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ବିହାର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ।
ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ’ ଏବଂ ‘ଖାନ୍ ସାର୍’ଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ପାଟନା ସ୍ଥିତ ‘ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍’ ବାହାରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ସେଠାକାର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି।
ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଆନନ୍ଦଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଟନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାହାରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଖାନ୍ ସାର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ (FIR) ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ସେହି ବନ୍ଧୁକଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାନ୍ ସାର୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ପାଟନା କୋର୍ଟରୁ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷା (ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ) ମିଳିଛି।
ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଏବଂ ‘ଖାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍’ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୃତଦେହର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ (ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ) ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିବାଦର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।