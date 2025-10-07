୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ୟାରିୟର ଖତମ, ଏବେ ବିସ୍ପୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହ 181 ରନ କଲେ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର
ଲୟକୁ ଫେରିଲେ ପୃଥ୍ବୀ ସଂ । ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜକୁ ବର୍ବାଦ କରିଥିବା ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବେ ଧମାକାଦାର ଶତକ ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ଚକିତ ।
ପୁଣେ: ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରିଥିବା ଯୁବ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ପୃଥ୍ୱୀ ସଂଙ୍କୁ ଗତ ସିଜନରେ ମୁମ୍ବାଇର ରଣଜୀ ଦଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ନୂତନ ଘରୋଇ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2025 ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୃଥ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତଥା ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିଲା । ଲିଟିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗକୁ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଭଳି ସଟ୍ ମାରିବା ଆଉ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ।
ଖୁବ କମ୍ ବୟସରୁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସେ । ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବଦଳିଯାଇଥିଲା କ୍ୟାରିୟର । ଉଦୀୟମାନ ତାରକାରୁ ଏବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି ଅଲୋଡା କ୍ରିକେଟର ।
କ୍ରିକେଟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ରାତିରେ ପାର୍ଟି କରି ସକାଳେ ଶୋଇବା, ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦରେ ରହିବା କାରଣରୁ ନିଜେ ନିଜ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ମାତ୍ର ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା । କାରଣ ନା ସେ ଦଳକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ନା ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୟ ରହୁଥିଲା । ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସେ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୃଥ୍ମୀ ସଂଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଚକ ଖବର ଆସିଛି । ନିଜ ପୁରୁଣା ଟିମ୍ ଅର୍ଥାତ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ବୀ ।
ପୃଥ୍ୱୀ 186 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ
ଓପନର ଭାବରେ ଆସିଥିବା ପୃଥ୍ୱୀ ସଂ 140 ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇ 181 ରନ କରିବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 220 ବଲ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଶିର ଖାନଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆଉଟ ହୋଇଥଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ 21 ଚୌକା ଏବଂ 3 ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଏହି ଶତକ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଦୃଢ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟିମ୍କୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।
ପୃଥ୍ୱୀ ସ’ ଭାରତ ପାଇଁ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୩୯ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ୬ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୮୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୭୯ଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୮୯୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଟେଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ବି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।