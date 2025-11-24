ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ, IPL ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି।
ଗତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ନିଲାମରେ କୌଣସି ଦଳ ତାଙ୍କୁ କିଣି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଏହି ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ, ଶ’ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପୁନରାଗମନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିରନ୍ତର ରନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ:
ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୫-୨୬ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିନାୟକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶଙ୍କୁ ଏବେ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ସ୍ପୋର୍ଟଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୋର୍ଡ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବିପକ୍ଷରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
IPL ୨୦୨୫ ନିଲାମରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ ବିକ୍ରି ହୋଇନାହାଁନ୍ତି:
ଭାରତ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ, ଛଅଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ଖେଳିଥିବା ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ୭୯ଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇପିଏଲରେ ୧୮୯୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ଆଇପିଏଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଶ’ ୨୦୨୧ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ୨୦୨୦ରେ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ୨୦୨୧ରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିଲା।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’ଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ମିନି ନିଲାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ’ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଇପିଏଲକୁ ଫେରିପାରିବେ।