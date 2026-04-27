ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବଢ଼ୁଛି, କମୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ; ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବେକାରୀ

ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବଢ଼ୁଛି, କମୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ; ଉତ୍କଟ ହେଉଛି ବେକାରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଆଇ ଖାଉଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି? ଆଜି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ତର୍କ। କାରଣ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ କାରବାର କରୁଥିବା କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ମନରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ୨.୧୪ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ୨.୧୧ ଲକ୍ଷ। ଅର୍ଥାତ ୪ ହଜାର କର୍ମଚାରୀ କମି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୩୪ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲିଛି। ହେଲେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହିଁ।
ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୧.୦୪ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୧.୦୧ ଲକ୍ଷ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆକ୍ସିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଖୋଲିଛି। ସେହିପରି ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୧୪,୨୬୫ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩,୩୧୬ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶାଖା ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ ହେଉନି।
ସେପଟେ ଆଇସିଆଇସିଆ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ୬୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲିଛି।
ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀ କମୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଶାଖା ଖୋଲୁଛି। ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ହେଉଛି କେମିତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି; ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ହେଉଛି। ଏଆଇକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଆଗରୁ କର୍ମଚାରୀ କରୁଥିଲେ ସେହି କାମ ମେଶିନ ଅତି କମ ସମୟରେ କରିଦେଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଆରବ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ।
ଚାକିରି ପାଇଁ ଯୁବପୀଢ଼ୀ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଏଆଇକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ନିଜର ବେପାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିନା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଛି। ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ।