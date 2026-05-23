ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ଏହା ଚରିତ୍ର ଗଠନର ମାଧ୍ୟମ
ଅଜୟ ବାହାଦୂର ସିଂହ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଭ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ‘ଦ ଭଏସ୍: କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ୍’ରେ “ଶିକ୍ଷା: କୌଶଳ, ନବସୃଜନ ଓ ସୁଯୋଗ” ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସେସନରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଆକାଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଆବାସିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଦ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଜୟ ବାହାଦୂର ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସହ ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମିନାକେତନ, ଓଡିଏମ୍ (ODM) ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (NEP) ର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ।
କିଟ୍ (KIIT) ଏସ୍ସି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡଃ ଚିତ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳତା, ନୈତିକତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସମନ୍ୱୟ। ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ଏକ ସାଧନ ମାତ୍ର, ଏହା ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ, ସମସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।