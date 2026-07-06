ଏବେର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ! ‘୨୦୨୮ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର CM ହେବେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ’,
କଲବୁର୍ଗିରେ ଏମିତି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ MLC ଟିପ୍ପନ୍ନା କାମାକାନୁର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୃହ, ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଏବଂ କଲବୁର୍ଗି-ଯାଦଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ କଲବୁର୍ଗି ସହରକୁ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ MLC ଟିପ୍ପନ୍ନା କାମାକାନୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭବ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ।
କାମାକାନୁର କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ୨୦୨୮ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣିଥରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଆଜି ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ୨୦୨୮ରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଲି ଓ କବ୍ବାଲିଙ୍ଗା ପରି ସମୁଦାୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କାହା ପାଖରେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା କେବଳ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
କାମାକାନୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଲବର୍ଗାରେ ନିଜଶରଣ ଅମ୍ବିଗାଡା ଚୌଡ଼ୟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ। ସେହିପରି, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବିଧାନ ସୌଧ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବିଗାଡା ଚୌଡ଼ୟ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ।”
ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି:
ବିଧାୟକ ଏମ୍.ୱାଇ. ପାଟିଲ ଏବଂ ଅଲ୍ଲାମାପ୍ରଭୁ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇ-ଗଭର୍ନାନ୍ସ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଇଟି-ବିଟି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତାମାନେ ନିଜେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ଆଇଟି-ବିଟି ବିଭାଗ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ।”
ସେମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି।”
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ, ନେତାମାନେ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି; ତେଣୁ ଖାର୍ଗେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ।
ପୂର୍ବରୁ, ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ନେତା ଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗେଶ୍ୱର ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାର୍ଗେଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲସିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ।