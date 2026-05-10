ଧଳା ଲୁକ୍ସରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଲାଗୁଥିଲେ ପରୀ ରାଇଜର ଅପସରୀ
ଲସ ଏଞ୍ଜେଲସ: ପରଦେଶରେ ଦେଶୀ ଗର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଜଲୱା। ଧଳା ଡ୍ରେସରେ ଲାଗୁଥିଲେ ଅପସରା। ପାଲଟିଥିଲେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଲୁକରେ ଖାସ କଥା ହେଉଛି ଶାଢୀରୁ ତିଆରି ଡ୍ରେସ। ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ୬ ସପ୍ତାହରେ ସେହି ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀକୁ ଗାଉନ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକା ଲସ ଏଞ୍ଜେଲସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ଗାଲା ୨୦୨୬। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସିନେମା ଓ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ୨୫ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ Global Vanguard ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଷ୍ଟେଜରେ ପୁରସ୍କାର ନେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସମାରୋହରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଦେଶୀ ଗର୍ଲ ପ୍ରିୟଙ୍କା। କାରଣ ତାଙ୍କ ଲୁକ ପୂରା ୟୁନିକ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅମିତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗାଉନ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଲୁକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଖାଯାଇଥିଲା।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ୨୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶାଢୀରୁ ତିଆରି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଧଳା ଡ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅଫ ଶୋଲଡର ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏହି ଡ୍ରେସରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ନିଜ ଲୁକକୁ ବହୁତ ସରଳ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଧଳା ଡ୍ରେସ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ନେକ୍ପିସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କେଶକୁ ଖୋଲା ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମେକଅପ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ମିନିମମ ମେକଅପ ତାଙ୍କ ଲୁକକୁ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଫଟୋରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଲୁକ ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ‘ଦ ବ୍ଲଫ’ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଫିଲ୍ମ ବାରାଣସୀରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଏସଏସ ରାଜାମୌଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ ମହେଶ ବାବୁ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି।