ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବଲିଉଡ୍ ଲେଉଟାଣି; ଦମ୍‌ଦାର ଭୂମିକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି 

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ବାହୁବଳି ଓ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆର ପରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ‘ବାରଣସୀ’। ଏସ୍‌ଏସ୍ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନୂଆ ଗେଟ୍‌ଅପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ତାଙ୍କୁ ଏଥର ପୂରା ନୂଆ ଲୁକ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ପୋଷ୍ଟର। ଯାହାକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲାଣି କ୍ରେଜ୍‌।

ଏସ.ଏସ. ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ‘ବାରାଣସୀ’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫଟୋ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫଟୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ‘ଉଗ୍ରଭଟ୍ଟି ଗୁମ୍ଫା’ ସିକ୍ୱେନ୍ସର, ଯାହାର ଝଲକ ପୂର୍ବରୁ ମହେଶ ବାବୁ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସେଟ୍‌କୁ ନିକଟରୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଫଟୋରେ କୌଣସି କଳାକାର ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭବ୍ୟ ସେଟ୍ ଡିଜାଇନର ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫଟୋରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ସଂରଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଦୃଶ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିଏଫ୍‌ଏକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ବାରାଣସୀ’କୁ କେ.ଏଲ୍. ନାରାୟଣ ଓ ଏସ.ଏସ. କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାରେ ମହେଶ ବାବୁ ‘ରୁଦ୍ର’, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ‘ମନ୍ଦାକିନୀ’ ଓ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ‘କୁମ୍ଭ’ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସଙ୍ଗୀତ ଏମ୍.ଏମ୍. କୀରବାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ‘ବାରାଣସୀ’ ୭ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୭ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଏହି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ହଲିଉଡରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପସନ୍ଦ କରୁଛି।

