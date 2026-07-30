କଲ୍ୟାଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା: କହିଲେ- ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଟିଏମସିକୁ ଯାଇଥିଲେ…

ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଥିଲେ, “ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟିଏମସିକୁ ଯାଇଥିଲେ।"

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସଂସଦ ଭବନ ଆଗରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍‌ସି) ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଥୋପକଥନ।

ଆଲୋଚନାର ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଥିଲେ, “ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରେସରୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟିଏମସିକୁ ଯାଇଥିଲେ।” ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି। ୟୁଥ କଂଗ୍ରେସର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲି। ୧୯୯୭ ମସିହାରେ ଦିଦି (ମମତା ବାନାର୍ଜୀ)ଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।”

କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଜବାବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା କହିଥିଲେ, “ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ।” ଏଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ; ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ସହ ହାତ ମିଳାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଟିଏମସିର ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ବାମପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

Uttarakhand Govt.

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଓ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ପପୁ ଯାଦବ। ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, “ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କ’ଣ ଟିଏମସି ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି?” ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ।

ଏପଟେ ଟିଏମସି ନିଜର ୨୦ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନିକଟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କାକୋଲି ଘୋଷ ଦସ୍ତିଦାର, ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ, ଦୀପକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାୟୋନୀ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ ଟିଏମସି ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଟିଏମସି ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।

ଟିଏମସି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏହି ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟତା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଧାର‌୍ୟ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ।

ଟିଏମସିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଥାଯଥ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ…

China Artificial Sun: ଚୀନ୍ ତିଆରି କରୁଛି…

“ଭଗବାନ! କ୍ଷମା କରିଦିଅ..”…

Smartwatch Cancer Risk: ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍…

1 of 17,708