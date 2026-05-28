ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସାଇବାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭିତରର କଥା
କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ସିଏମ୍ (ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ) କରିବାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କଳହ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହିବେ, ମୁଁ ତାହାହିଁ କରିବି।” ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସହ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବାଡ୍ରା କ’ଣ କହିଥିଲେ?
କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଏବଂ ୱାୟାନାଡ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବାଡ୍ରା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଚାପରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ସମର୍ପିତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଭୟ ନେତା (ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଏବଂ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାର)ଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଏବଂ ପୃଥକ ଭାବେ ବୈଠକ କରି ଦଳରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ।
ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ବାଟ ପରିଷ୍କାର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଗୁରୁବାର (୨୮ ମଇ) ଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପଦ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ନୂଆ ଚେହେରା ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ୍। ମୁଁ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି।” ଏହା ପରେ ଏବେ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ବାଟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ସ୍ଥିର ହେବାର ଥିଲା ଯେ ‘ରୋଟେସନ୍ ଚୁକ୍ତି’ ପାଳନ କରି ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ନା ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବାଡ୍ରା ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କୁ ହିଁ ବଛାଯାଉ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନୁହେଁ।