MMS ଭାଇରାଲ, ଛି ଛି କଲେ ଲୋକ, ଏଡ଼ାଇଦେଲା ଗ୍ଲାମାର ଦୁନିଆ, ଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ହୋଇଗଲେ ମାତାଜୀ…

MMS ଭାଇରାଲ, ଛି ଛି କଲେ ଲୋକ, ଏଡ଼ାଇଦେଲା ଗ୍ଲାମାର ଦୁନିଆ, ଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ହୋଇଗଲେ ମାତାଜୀ…
MMS ବିବାଦ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦୂରରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଚମକ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଏହାର ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟ ସେତେ କଠୋର ଥିଲା। ଫେମସ ହେବା ଚକ୍କର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦିଏ। କିଛି ତାରକା ଏହି ଅନ୍ଧାରରେ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଜପୁରୀ ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଣ୍ଡିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜୌନପୁରରେ ବଢ଼ିଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଣ୍ଡିତ ଭୋଜପୁରୀ ଶିଳ୍ପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ସେ ଖେସାରି ଲାଲ ଯାଦବ, ପବନ ସିଂହ ଏବଂ ରିତେଶ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଭଳି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହିତ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଥିଲେ।
MMS ବିବାଦ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା
ତାଙ୍କର ପରଦା ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା।
ଏକ କଥିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଣ୍ଡିତ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପୁରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା।
ଗୁଜବ ଉଡ଼ିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିବାଦ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ଗ୍ଲାମର ଛାଡି ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଥିଲେ
ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟ ପରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏପରି ପଥ ବାଛିଥିଲେ ଯାହା କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସେ ମାୟାନଗରୀର ଚମକକୁ ଛାଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ।
୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ହୋଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସାଧ୍ୱୀ ପରି ଶାନ୍ତ, ସଂଯମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ।
ବିବାହ ଖବର ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ
ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଣ୍ଡିତ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଖବର ଜୋର ଧରିଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝଲକ ସେୟାର କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ‘ହରି ସେବକ’ ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଶିଳ୍ପ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ତୁଳନର ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି।