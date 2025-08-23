ଯଦି ଏତିକି ଦିନ Physical ହେଲା ପରେ ବି ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଆଣପଙ୍କଠାରେ ଅଛି ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ
ଜାଣନ୍ତୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷର ଲକ୍ଷ୍ୟଣ । ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିବାହ ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଖୁସି ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କେତେ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବାଞ୍ଝ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦମ୍ପତି ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ…
ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କେବେ ଜଣାପଡେ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କୌଣସି ଦମ୍ପତି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଲଗାତାର 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗର୍ଭଧାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଉଭୟଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ୟା
ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ନୁହେଁ।
-ପ୍ରାୟ 40% ମାମଲାରେ, କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ।
30-35% କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ।
20-25% କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ୟା ଉଭୟ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ।
ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ – ହରମୋନ ଅସନ୍ତୁଳନ, PCOS, ଅବରୋଧିତ ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ୍, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିମ୍ବା ଥାଇରଏଡ୍ ପରି ସମସ୍ୟା।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ – କମ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଖ୍ୟା, ଖରାପ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୁଣବତ୍ତା, ମଦ୍ୟପାନ-ସିଗାରେଟ୍ ସେବନ, ଚାପ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳତା।
ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣ – ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଚାପ।
ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମାସିକ ଋତୁଚକ୍ର ସାରିବା ପରେ 2 ରୁ 3 ଥର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ ଅଧିକ ଥର ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଗର୍ଭଧାରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 6 ମାସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଥକ୍କାପଣ, ଯୌନ ଇଚ୍ଛାର ଅଭାବ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ।