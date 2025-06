ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରମୋଶନ, ମିଳିଲା ଏହି ପଦବୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ମିସାଇଲକୁ ବାୟୁରେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରର ସଫଳତା ପରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଶନ ମିଳିଛି।

ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ରାଜୀବ ଘାଇଙ୍କୁ ଡେପୁଟି ଚିଫ ଅଫ ଷ୍ଟାଫ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ସେନାର ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସେନାର ଉପ ପ୍ରମୁଖକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାଜୀବ ଘାଇ ସୈନ୍ୟ ସଂଚାଳନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି।

Lt Gen Rajiv Ghai has been elevated to the office of the Deputy Chief of Army Staff (Strategy). All the operational verticals of the Indian Army report to the Deputy Chief of Army Staff (Security). Lt Gen Ghai will continue to hold the charge of Director General of Military… pic.twitter.com/98pY23176c

— ANI (@ANI) June 9, 2025