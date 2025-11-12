Property Distribution Law: ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ବଣ୍ଟାଯିବ? ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ଅବୈଧ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭାଗ ପାଇବେ କି ନାହିଁ?

ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ବଣ୍ଟାଯିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଆଇନ କଣ କହେ ...

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଭର୍ସାଟାଇଲ ଆକ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପରିବାର ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି: ପ୍ରକାଶ କୌର ଏବଂ ବିଜେପି ସାଂସଦ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀ। ତାଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ କେବଳ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, ସେଠାରେ ଦ୍ୱୈତ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ଜଟିଳ ହୋଇଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆଇନଗତ, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜଟିଳତା ଉପୁଜେ।

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକାଶ କୌରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ବଣ୍ଟାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଆଇନ କ’ଣ କହେ? ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଥାଏ ତେବେ କ’ଣ ହୁଏ? ଉଭୟଙ୍କ ନାମ କିପରି ସ୍ଥିର ହୁଏ? ଏକ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ୱିଲ ପେପର କ’ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କ’ଣ ଅଧିକାର ଥାଏ?

ଦୁଇଟି ବିବାହର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି କ’ଣ?

ଭାରତୀୟ ଆଇନରେ, ବିବାହର ସ୍ବରୂପ ଧର୍ମର ଆଧାର ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ, 1955 ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାଡପତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱିପତ୍ନୀ (Polygamy)  ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅପରାଧ।

ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଥମ ବିବାହକୁ ବୈଧ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶରିଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଧିକ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତଥାପି, କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା କି କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ, ଯଦି ଉଭୟ ବିବାହକୁ ବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାର ଥାଇପାରେ।

ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନ

ଆଇନଜୀବୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଏକ ୱିଲ ପେପର ହେଉଛି ଏକ ଆଇନଗତ ଦଲିଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ। ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ୱିଲପେପର କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ସେହି ୱିଲପେପରକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାହ ଅବୈଧ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯଦି ୱିଲପେପରରେ ତାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ଏକ ବିବାହରେ ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ମାମଲାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଅବୈଧ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ, ୱିଲପେପରରେ ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଭଲ ରହିଛି।

ଯଦି ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ୱିଲପେପରରେ ଅଛି ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଭାଜନ କିପରି ହେବ?

ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ୱିଲପେପରରେ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ୱିଲପେପରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ସମାନ ଅନୁପାତରେ ବଣ୍ଟାଯିବ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦୁବେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ୱିଲପେପରରେ ଲେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅଂଶର 60 ପ୍ରତିଶତ ପାଇବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ 40 ପ୍ରତିଶତ ପାଇବା ଉଚିତ, ତେବେ ଆଇନଗତ ବିଭାଜନ ସେହି ଦିଗରେ ହେବ।

ଯଦି ୱିଲପେପରରେ ଅଂଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ କୋର୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (Intention of Testator) ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଅର୍ଥାତ, ସମ୍ପତ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଯାଇପାରିବ।

ଯଦି ୱିଲପେପର ତିଆରି ହୋଇ ନାହିଁ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ?

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୱିଲପେପର ବିନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିଭାଜନ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିନିୟମ, 1956  (Hindu Succession Act) ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବିବାହ ବୈଧ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ଅବୈଧ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ତଥାପି, ଏକ ଅବୈଧ ବିବାହରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ସହ-ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯଦିଓ ମାତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଂଶ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ।

ପିଲାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଅଧିକାର

ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାମଲାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସନି ଦେଓଲ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କୌରଙ୍କଠାରୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଶା ଦେଓଲ ଏବଂ ଆହାନା ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟାଯାଏ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଜୈବିକ ସନ୍ତାନ। କୋର୍ଟମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବୈଧ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତି କମରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭାଜନର ଆଧାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯଦିଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିବାହର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଏ।

ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭୂମିକା କ’ଣ?

ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନଃବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାସ୍ତବିକ କି ଆଇନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ନୂତନ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଶରିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଆଇନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କିମ୍ବା ଉପରସ୍ତରର ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ଅବୈଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।

ବ୍ୟବହାରିକ ସମାଧାନ କ’ଣ?

ଅଧିକାରୀ ଦୁବେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନ କିମ୍ବା ୱିଲପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଆଇନଗତ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଏ ନାହିଁ ବରଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ପରିବାରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମିଳିତ ୱିଲପେପର ବା (joint will) ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ।

