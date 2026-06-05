ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳେ କି ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ
ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳେ କି ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର?
Daughters rights in Pakistan: ଆମ ଦେଶରେ ୧୯୫୬ର ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଆସିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆଇନରେ ଏକ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ନେଇ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳେ କି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଂଶୋଧନ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର
ପାକିସ୍ତାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ଅନେକ ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ‘ମୁସଲିମ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଲ’ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆକ୍ଟ’, ‘ମୁସଲିମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲ’ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ’ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଇନ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ପାଇବାର ଅଧିକାର ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୨୦୧୧ ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ‘ଆଣ୍ଟି ୱିମେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆକ୍ଟ’ (Anti-Women Practices Act) ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି କିମ୍ବା ବେଆଇନ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ।
ପାକିସ୍ତାନରେ ବିବାହିତ ଝିଅକୁ କେତେ ଭାଗ ମିଳେ?
ପାକିସ୍ତାନରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗବଣ୍ଟା ଇସଲାମିକ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାର ନିୟମ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଝିଅକୁ ପୁଅ ଭାଗର ଅଧା ଅଂଶ ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଦୁଇ-ଦୁଇ ଭାଗ ମିଳୁଥିବାବେଳେ ଝିଅକୁ ଏକ ଭାଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଝିଅଟି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପୁଅ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମିଳିପାରେ।
ଯଦି କେବଳ ଝିଅ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ?
ଯଦି ପରିବାରରେ କେବଳ ଝିଅ ହିଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପୁଅ ନଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଥମେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାଗ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ବଳକା ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଏ। ବାକି ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେପରିକି ଭାଇ, କାକା କିମ୍ବା ପିଉସୀପୁଅ/ମାମୁଁପୁଅ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏହି ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ଶରିୟତର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥାଏ।
ମା’ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ
ପାକିସ୍ତାନରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମା’ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଅଂଶ ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ (୧/୮) ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ମା’ଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ (୧/୬) କିମ୍ବା ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ (୧/୩) ଭାଗ ମିଳିପାରେ। ଏହାପରେ ବଳକା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ।