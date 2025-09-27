ଶଶୁର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପୁଅର ଯେତିକି ଅଧିକାର ବୋହୂର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର! ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ’ଣ କୁହେ ଆଇନ୍…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପରିବାରରେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଭାଜନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସାଧାରଣ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ବୋହୂ, ଜ୍ୱାଇଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏପରି ମାମଲା ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଜନକୁ ନେଇ ନିୟମ ରହିଛି। ତଥାପି, ସମାଜରେ ଏ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ରହିଛି। କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପରେ, ଜଣେ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି।
ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ, ଭାରତୀୟ ଆଇନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରେ।
ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ, 1956 ଅନୁଯାୟୀ, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି। ଝିଅ ବିବାହିତ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରହେ। ତଥାପି, ଏହି ଆଇନରେ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ନାମ ସିଧାସଳଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁତ୍ରବଧୂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶୀଦାର ନୁହଁନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଅଧିକାର କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୋହୂଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡିତ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶ ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି, ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କ ଅଧିକାର କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ, ସମଗ୍ର ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ।
ଯଦି ଜଣେ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାମରେ ଦାବି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ, ଏପରି ଦାବି କେବଳ ସେତେବେଳେ ବୈଧ ହେବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବୋହୂଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଅଧିକାର ନାହିଁ।