ଏହି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କାଣି କଉଡ଼ି ଟିଏ ବି ମିଳେନି; ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ
Property Rules: କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଦାବି କରନ୍ତି। ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାୟ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିଛି। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ମାମଲାଟି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଠାରେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପୁରୁଣା ଆଇନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମାନ ଅଂଶ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହଁନ୍ତି।
ଏହି ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ:ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ, ୧୯୫୬ ଅନୁଯାୟୀ, ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏକ ଅଂଶ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ୧୯୫୬ ପରେ ଜଣେ ଝିଅର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ୧୯୫୬ର ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ପିତାଙ୍କ କେତେ ପୁଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଂଶ ପାଇବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା, ଝିଅମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ପରିବାରରେ ପୁଅ ନଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୧୯୫୬ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଏହି ଝିଅମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ପାଇବେ ନାହିଁ:୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମିତାକ୍ଷରା ଆଇନ ଏପରି ମାମଲାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହା ୧୯୫୬ରେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ, ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ୧୯୫୬ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଝିଅମାନେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ପୁଅମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରେ ପୁଅ ନଥିଲେ ଝିଅମାନେ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏପରି ଝିଅମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ।