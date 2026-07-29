ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ
ବିଶ୍ୱ ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନିୟମ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି।
ଡେରାଡୁନ: ବିଶ୍ୱ ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ-ଥର ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ (Single-Use Plastic) ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନେଇ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
ଡେରାଡୁନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ପହଞ୍ଚିଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ରାଜ୍ୟର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯେପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ, ପଲିଥିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଆବର୍ଜନା ଜଙ୍ଗଲରେ ନ ଫିଙ୍ଗନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ସହ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି।
ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡେପୋଜିଟ୍ ରିଫଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବୋତଲ ଫେରସ୍ତ କଲେ ଲୋକମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ।
ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗ ଓ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ‘ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଯାତ୍ରା’ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି।