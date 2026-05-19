ଆସନ୍ତାକାଲି ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ବନ୍ଦ ଡାକରା, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା
ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି AIOCD ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଔଷଧ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନଲାଇନରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରିକୁ ବିରୋଧ କରି ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟସ୍’ (AIOCD) ପକ୍ଷରୁ ମେ ୨୦ (ଆସନ୍ତାକାଲି) ସାରା ଦେଶରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ଔଷଧ ଦୋକାନର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଯୋଗାଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ସତର୍କତାମୂଳକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବିକ୍ରିର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ଦାବି ଯେ, ଅନଲାଇନରେ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି।
ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପରିସରରେ ଥିବା ଔଷଧ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଗୁରୁତର ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଔଷଧର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ସତତ ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଯୋଗାଣରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଘରୋଇ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଯେପରି ଖୋଲା ରହିବ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ଔଷଧ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଫାର୍ମାସି ଆସୋସିଏସନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନ୍ ଔଷଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଛୋଟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, “ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଇନ୍-ହାଉସ୍ ଫାର୍ମାସି/ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଥିରେ ୨୪×୭ (ଦିନରାତି ଖୋଲା ରହୁଥିବା) ଔଷଧ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ।”