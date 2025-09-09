ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଜାଳିଦେଲେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବି ଲଗାଇଦେଲେ ନିଆଁ

ନେପାଳର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ବଢୁଛି ବିଦ୍ରୋହ।

By Subhasmita Das

କାଠମାଣ୍ଡୁ: ନେପାଳରେ ବିଦ୍ରୋହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି।

କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ନେପାଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ଭବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ଏହାସହ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ।

ଜେନ-ଜେଡ ବ୍ୟାନର ତଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭକ୍ତପୁରର ବାଲାକୋଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି।

କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି: ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ନେପାଳର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ଉପରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିରୋଧ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଯଦିଓ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।” କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

