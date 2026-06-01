ରାଜଧାନୀରେ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ: ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେବା ପରେ ବିଷ ପିଇଲେ ଦୁଇ ମହିଳା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ରାଜଧାନୀର ଲୋୟର ପିଏମଜି (Lower PMG) ଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେମାନେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ମାନସୀ ବେହେରା ନାମକ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ପିଏମଜି ଛକ ନିକଟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ।
ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିଲେ।
ତେବେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାରୁ ଅଟକାଇବାରୁ, ସେମାନେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମାନସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।