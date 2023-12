ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ପାର୍କ , ନିଜ X ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଲେ ବଡ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ ଘୋଷଣାକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି କି ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସମସ୍ତ ପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କାର୍ବନ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ । ନେଟ୍ ଜିରୋ ପୋର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଲାଗି ଟାର୍ଗେଟ୍ ୨୦୪୦ ରହିଛି ବୋଲି କହିବା ସହ ସେ ଗୁରୁବାର ନିଜର ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏ ସଂପର୍କରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

Proud to play a crucial role in India's impressive strides in renewable energy as we build the world's largest green energy park. This monumental project, covering 726 sq km in the challenging Rann desert, is visible even from space. We will generate 30GW to power over 20 million… pic.twitter.com/FMIe8ln7Gn

