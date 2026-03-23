PSL ୨୦୨୬କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା, ନକଭୀଙ୍କ ଧମକୁ ନ ଡରି ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଗଲା BCB, ଖେଳ ଦେଖିବେନି ଦର୍ଶକ
PSL 2026: ଭାରତରେ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ (ପିଏସ୍ଏଲ୍) ଆଇପିଏଲ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଖେଳାଳିମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲିଗରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ପିଏସ୍ଏଲ୍ ଛାଡି ଆଇପିଏଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏବେ, ଖବର ଆସିଛି ଯେ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକତା ଦେଖାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇଛନ୍ତି ।
ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ଵାର ପଛରେ ହେବ ଲିଗ୍
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶଂସକ ନଥିଲେ, ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରିରେ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ମୋହସିନ୍ ନକଭି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲିଗ୍ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ: ଲାହୋର ଏବଂ କରାଚୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଏସ୍ଏଲ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ପେଶାୱାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନକଭି କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଲିଗ୍ ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ନକଭି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି
ଜିମ୍ବାୱେର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଜାରାବାନି ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା PSL ଦଳ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ IPLରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ IPL ଅଫର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର PSL ଚୁକ୍ତି ମଝିରେ ଛାଡି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ବାଂଲାଦେଶର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। କ୍ରିକବଜ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅମିନୁଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି PSLରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ତେବେ ଆମର କ୍ରିକେଟରମାନେ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ BCB ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମେ ଆମର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ।