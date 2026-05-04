PSL 2026 ପ୍ରାଇଜ୍ ରାଶି ନା ମଜାକ? ପାକିସ୍ତାନ ଲିଗର ବିଜେତା ଟିମ୍‌କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଜାଣିଲେ ହସି ହସି ପେଟ ଦରଜ୍ ହେବ!

ଆଇପିଏଲ ପୁରସ୍କାର ରାଶିଠାରୁ ୫ ଗୁଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ (PSL ୨୦୨୬)ରେ, ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପେଶାୱାର ଜାଲମି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତ ରବିବାର (୩ ମେ) ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପେଶାୱାର ୫ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ, ବାବରଙ୍କ ଦଳକୁ ବମ୍ପର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ IPL ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୫ ଗୁଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ଲିଗର ବିଜେତା ଦଳକୁ ୫୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରାଜିତ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରନର୍ସଅପ୍ ଦଳକୁ ୩୦୦,୦୦୦ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ମିଳିଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ ପୁରସ୍କାର ରାଶିଠାରୁ ୫ ଗୁଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ :ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗତ IPL ସିଜିନ, ୨୦୨୫ରେ ଜିତିଥିଲା। ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପାଇଁ RCBକୁ ₹୨୦ କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ PSL ସିଜିନର ୪.୭୦ କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି।

ସିଜିନରେ ପେଶାୱାର ଜାଲମିର ପ୍ରଦର୍ଶନ: ପେଶାୱାର ଜାଲମିର ସିଜନ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ବାବରଙ୍କ ଦଳ ୧୦ଟି ଲିଗ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟି ଜିତିଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ, ପେଶାୱାର ଇସଲାମାବାଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୭୦ ରନ୍ ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଶେଷରେ, ଫାଇନାଲରେ, ପେଶାୱାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଙ୍ଗସମ୍ୟାନ୍ ୧୮ ଓଭରରେ ୧୨୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା।

ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି, ପେଶାୱାର ମାତ୍ର ୧୫.୨ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରନ ହାର୍ଡି ସର୍ବାଧିକ ୫୬* ରନ କରିଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ସମାଦ ମଧ୍ୟ ୪୮ ରନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବାବର ଆଜମ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡକରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

