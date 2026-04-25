8th Central Pay: ୫୦,୦୦୦ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା, ୭% ବୃଦ୍ଧି… କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!
ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ପରିଷଦ-ଜଏଣ୍ଟ କନସଲ୍ଟେଟିଭ୍ ମେସିନାରୀ (NC-JCM) ଏପ୍ରିଲ ୧୪ ତାରିଖରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୬୯,୦୦୦ ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୩.୮୩୩ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚ (PSNM) ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ₹୫୦,୦୦୦-₹୬୦,୦୦୦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। PSNM ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ।
PSNMର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି: ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ PSNM ର ଆହୁରି ଅନେକ ଦାବି ଅଛି ଯେପରିକି ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA)କୁ ୩୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୂଳ ଦରମା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା, ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି୬, ୧୨, ୧୮ ଏବଂ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସ୍ତର ୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ୨.୬୨ ରୁ ୩.୮୩ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଉ।
PSNM ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ୬%-୭% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରିଛି, ଯାହା ଦରମାରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୦% ବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ଭତ୍ତା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି: କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସହର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର HRA ହାର ୧୦%, ୨୦% ଏବଂ ୩୦% ରୁ ୧୨%, ୨୪% ଏବଂ ୩୬% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ।
ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପ୍ରତି ମାସରେ ୭୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି।
୩୦ ବର୍ଷର ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ୫ଟି ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି।
ଏହା ସଂଗଠନର ମଧ୍ୟ ଦାବି।
କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ପରିବହନ ଭତ୍ତା ମୂଳ ଦରମାର ୧୨%-୧୫% ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ (ସର୍ବନିମ୍ନ ₹୯,୦୦୦+ DA ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି)। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ TA ହାର₹୧,୮୦୦, ₹୩,୬୦୦ ଏବଂ ₹୭,୨୦୦।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ₹୨,୦୦୦ ଡିଜିଟାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଭତ୍ତା (ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଆଇ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ) ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଏପରି ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।