School Closed: ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ; କଲେଜ ଏବଂ ଅଫିସ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

School Closed: ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୨୫ ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି, “ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର ଜୀଙ୍କ ସହିଦ ଦିବସ ଅବସରରେ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ / ବୋର୍ଡ / ନିଗମ / ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ନଭେମ୍ବର ୨୫, ୨୦୨୫କୁ (ମଙ୍ଗଳବାର) ରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଛୁଟି ରହିବ।”

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, “ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର ସାହିବ ଜୀଙ୍କ ୩୫୦ତମ ସହିଦ ବାର୍ଷିକୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ନଭେମ୍ବର ୨୫, ୨୦୨୫କୁସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଗୁରୁ ସାହିବଙ୍କ ସାହସ, କରୁଣା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦେବ।”

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଛୁଟି ତାରିଖ ସଂଶୋଧନ କଲେ: ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କ ସହିଦ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଛୁଟି ପ୍ରଥମେ ନଭେମ୍ବର ୨୪ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ପାଇଁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ (ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ) ମନୀଷ ଚୌହାନ ଏକ ଆଦେଶରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ବିମର୍ଷ ପରେ ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।

