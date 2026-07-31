PUC ଶେଷ? ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ, ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ…
ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର (NCR)ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହରିୟାଣା ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଓ କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (PUC) ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ହରିୟାଣା ସରକାର ରାଜ୍ୟର NCR ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ‘ନୋ PUC, ନୋ ଫ୍ୟୁଏଲ୍’ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲାଣ କାଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ନୁହେଁ। ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟରେ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା।
ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶୀତଋତୁ ସମୟରେ ବାୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ବିଷାକ୍ତ ହେବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହରିୟାଣା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧ରୁ NCR ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, CNG ଚାଳିତ ଯାନ ସହ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ।
ପ୍ରଶାସନର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ଲୋକ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ମିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସିଧାସଳଖ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିବ।
ହାଇ-ଟେକ୍ ANPR କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ନିୟମକୁ କୌଣସି ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିନା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି।
ଏଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ହରିୟାଣାର NCR ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ୨,୭୮୦ଟି ଇନ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ସ୍କାନ୍ କରି PUC ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବ।
ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଫରିଦାବାଦ, ଝଜ୍ଜର, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ସୋନିପତ ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ANPR କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଅଧୀନକୁ ଆଣାଯିବ।
ଏହି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାମ କରିବ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ANPR କ୍ୟାମେରା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିଦେବ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଯାନ ଡାଟାବେସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ା ରହିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେକର୍ଡ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଗାଡ଼ିର ସ୍କାନିଂ ଓ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ।
ଯଦି ଡାଟାବେସ୍ରେ ଗାଡ଼ିର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୈଧ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ, ତେବେ ମାତ୍ର ଇନ୍ଧନ ଭରିବା ପାଇଁ ନୋଜଲ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବ।
କିନ୍ତୁ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ।
ତୁରନ୍ତ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଜରିମାନା ଦେବା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍, ବୈଧ PUC ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଓ ଇନ୍ଧନ ନ ମିଳିବା, ଏହି ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ନିୟମ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ହରିୟାଣା କିମ୍ବା ସମଗ୍ର NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଗାଡ଼ିର PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବୀକରଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଇନ୍ଧନ ନ ମିଳିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।