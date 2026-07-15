ଟ୍ରେନ୍ରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଏକ ରେଳ ସାଲୁନ କୋଚର ତଳେ ବସି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଫୁଲ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସହ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବ ବିବାହିତଙ୍କ ହନିମୁନ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଚ୍। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ରେଳ ସାଲୁନ କୋଚରେ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
୩୨ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଏକ ରେଳ ସାଲୁନ କୋଚର ତଳେ ବସି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଫୁଲ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ସହ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ରେଳବାଇର ନିୟମାବଳୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭିଆଇପି ସାଲୁନ୍ କୋଚ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ରେଳ ବିଭାଗ
ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କରାଯାଉଥିବା ପୂଜାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଳ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି; ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କୋଚଟି ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ କୋଚ୍ ନୁହେଁ। ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବୁକ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାଲୁନ କୋଚ ଥିଲା।
Hello @AshwiniVaishnaw, was this approved by @RailMinIndia? If so, What is the procedure? pic.twitter.com/9VUJP53lJQ
— Mohammed Zubair (@zoo_bear) July 12, 2026
ରେଳବାଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାଲୁନ୍ କୋଚ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ଆଇଆରସିଟିସି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ବୁକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ନଂ–୧୨୯୨୬ ପଶ୍ଚିମ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଏକ ପାଖିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ରୀମ ଭାବେ ୩,୦୮,୫୮୦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ରେଳବାଇ ଆହୁରି କହିଛି; ପରିଚାଳନାଗତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସାଲୁନ କୋଚର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସୁରକ୍ଷା, ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ରେଳ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରୁଥିବା ପୁରୋହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ସାଲୁନ କୋଚ ଭିତରେ ଥିଲେ।