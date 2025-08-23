‘ମୋତେ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ହିଁ ଦାୟୀ’- ସମାଜବାଦୀରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏମିତି….

ଚିଠିର ଶେଷ ଅଂଶରେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅପରାଧୀ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ମୋ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଦାୟୀ ରହିବେ ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (SP)ରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପୂଜା ପାଲ । ଏବେ ସେ ସପା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ବିଧାୟକ ପୂଜା ପାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଦାୟୀ ରହିବେ ।

ପୂଜା ପାଲ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ହେବି।

 

ପୂଜା ପାଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୧୨ରେ ଆଲାହାବାଦ ସହର (ପଶ୍ଚିମ)ରୁ ବିଏସପିର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ୨୦୧୭ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୨୨ରେ, ସେ ଏସପି ଟିକେଟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ।

