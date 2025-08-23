‘ମୋତେ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ହିଁ ଦାୟୀ’- ସମାଜବାଦୀରୁ ବହିଷ୍କୃତ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏମିତି….
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (SP)ରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପୂଜା ପାଲ । ଏବେ ସେ ସପା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ବିଧାୟକ ପୂଜା ପାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଦାୟୀ ରହିବେ ।
ପୂଜା ପାଲ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ହେବି।
“अन्याय और विश्वासघात के खिलाफ मेरी आवाज़!
पार्टी से निष्कासन केवल मेरा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पिछड़ी, दलित और गरीब जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास है।
मैंने संघर्ष किया है और आगे भी न्याय की लड़ाई लड़ती रहूँगी।” #न्यायकीलड़ाई #PujaPal #SamajwadiParty pic.twitter.com/sPQ4PxAKob
— पूजा पाल (@poojaplofficial) August 22, 2025
ପୂଜା ପାଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଆତିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସେ ୨୦୦୭ ଏବଂ ୨୦୧୨ରେ ଆଲାହାବାଦ ସହର (ପଶ୍ଚିମ)ରୁ ବିଏସପିର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ୨୦୧୭ରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୨୨ରେ, ସେ ଏସପି ଟିକେଟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ।