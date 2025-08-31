ଏତେ ଶସ୍ତା ବୋଲି ଅନ୍ୟ ବାଇକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଜାଜ Pulsar? ନହେଲେ କେହି…

ଏତେ ଶସ୍ତା ବୋଲି ଅନ୍ୟ ବାଇକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବଜାଜ Pulsar? ନହେଲେ କେହି…
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ବଜାଜର ମୋଟ ବିକ୍ରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ମାସରେ ମୋଟ 1,30,077 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ଜୁଲାଇ 2024 ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା 1,54,771 ୟୁନିଟ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 16% କମ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଜାଜର ମଡେଲ୍ ୱାଇଜ୍ ବିକ୍ରୟ ରିପୋର୍ଟ କିପରି ଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବଜାରରେ ବଜାଜ ଅଟୋ ଲିମିଟେଡ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କମ୍ପାନୀର ସୁଲଭ CT100 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକପ୍ରିୟ ପଲସର ସିରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ମଡେଲ୍ ରହିଛି।
ପଲସର ବଜାଜର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବାଇକ୍
ବଜାଜର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିରିଜ୍ ପଲସର ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ 79,812 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 2024 ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 95,789 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ବିକ୍ରୟରେ ପ୍ରାୟ 16.67% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପଲସର କମ୍ପାନୀର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବାଇକ୍ ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବାଜାଜ୍ ପ୍ଲାଟିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ୨୯,୪୨୪ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ସହିତ ପ୍ଲାଟିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ୨୮,୯୨୭ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ବିକ୍ରୟରେ ପ୍ରାୟ ୧.୭୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ମଡେଲ୍ ଏବେ ବି ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଧାରଣ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ବଜାଜ୍ ଚେତକ ଇଭି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ
୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ବଜାଜର ଏକମାତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଚେତକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏହି ମାସରେ ଏହାର ୧୧,୫୮୪ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇରେ ୨୦,୧୧୪ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିକ୍ରି ପ୍ରାୟ ୪୨% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଇଭି ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଏହି ହ୍ରାସର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବାଜାଜ୍ CTର ଅବସ୍ଥା
କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ବାଇକ୍ ବାଜାଜ୍ CT ଜୁଲାଇ 2025 ରେ 4,722 ଗ୍ରାହକ ପାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 5,476 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ବିକ୍ରିରେ 13.77% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ମଡେଲ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାରରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଦାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଜାଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଶୀର୍ଷ-5 ରେ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 2025 ରେ 1,909 ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ସହିତ ବାଜାଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ ଏହାର ବିକ୍ରି 1,933 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍, ବିକ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 1% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଶୀର୍ଷ-5 ବ୍ୟତୀତ, ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ବାଜାଜ୍ ଆଭେଞ୍ଜରକୁ 1,468 ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଡୋମିନାରକୁ 1,153 ଗ୍ରାହକ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟର ବିକ୍ରି ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ 3-4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।