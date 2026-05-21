ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶିଛି ଭାରତର ‘ଧୁରନ୍ଧର’, ବାଛି ବାଛି ମାରୁଛି ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ, ଦିନ ଦ୍ଵିପହରେ ଟଳିଲା ପୁଲୱାମା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ

ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶିଛି ଭାରତର ‘ଧୁରନ୍ଧର’, ବାଛି ବାଛି ମାରୁଛି ଟପ୍ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ

By Jyotirmayee Das

Terrorist Hamza Burhan: ୧୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ବର୍ବର ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଜା ବୁରହାନର ରାଜୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (PoK) ର ମୁଜାଫରାବାଦଠାରେ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆତତାୟୀ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ସଂଗୀନ ଥିଲା ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ହମଜା ବୁରହାନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।

ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ଥିଲା ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ହମଜା ବୁରହାନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଭାରତ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଏହାର ଯୋଜନା ରଚିବାରେ ତାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚୁପଚାପ୍ IPLରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ମାହି,…

ଡକାୟତଙ୍କ ଅଜବ କାରନାମା: ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି…

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୧୯ ଫେବୃଆରୀ ୧୪ରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ସିଆରପିଏଫ୍ କନଭୟ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାରତର ୪୦ ଜଣ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ବାଲାକୋଟ୍‌ରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲା।

ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଟାର୍ଗେଟ୍‌ରେ ଥିଲା ହମଜା

ହମଜା ବୁରହାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ରାଡାର୍‌ରେ ଥିଲା। ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ନେଟୱାର୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରହସ୍ୟଜନକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନେକ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ନଚେତ୍ କେହି ଅଜ୍ଞାତ ଆତତାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି।

ମୁଜାଫରାବାଦରେ ହାଇ-ଆଲର୍ଟ

ପିଓକେର ମୁଜାଫରାବାଦରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ ଥିଲା, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ଚୁପଚାପ୍ IPLରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ମାହି,…

ଡକାୟତଙ୍କ ଅଜବ କାରନାମା: ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି…

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଭୁଲ…

ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଛି ‘ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍’ର ଆତଙ୍କ,…

1 of 28,259