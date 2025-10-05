ଚୁଟ୍‌କିରେ କମିବ ମୋଟାପଣ, ଏହି ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପାଇବେ ଫାଇଦା, ବଢ଼ାଇବ ଇମ୍ୟୁନିଟି

ମୋଟାରୁ ପତଳା ହେବାକୁ ଆଉ କରନ୍ତୁନି ଚିନ୍ତା

By Rojalin Mishra
CELLNET

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ ଏବଂ ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କଖାରୁ ସୁପ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କଖାରୁ ସୁପ ପିଇପାରିବେ। ଫାଇବରରେ ଭରପୂର, କଖାରୁ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଖାରୁ ସୁପ କିପରି ତିଆରି କରିବେ।

କଖାରୁ ସୁପ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ

୨ କପ ଲାଲ କଖାରୁ ଖଣ୍ଡ, ୧ ଚାମଚ ବଟର, ୧/୨ କପ ସୂପ ସୂପ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅମୃତସରରୁ ବର୍ମିଂହାମ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ…

IND VS PAK LIVE; ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଗାଲରେ…

୨ କପ ଲାଲ କଖାରୁ ଖଣ୍ଡ, ୧ ଚାମଚ ବଟର, ୧/୨ କପ ସୂପ ସୂପ ତିଆରି କରିବାର ସମୟ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ: ୧୫ ମିନିଟ୍

ରାନ୍ଧିବା ସମୟ: ୧୫ ମିନିଟ୍

୩ ଜଣ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି

କଖାରୁ ସୁପ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି

କଖାରୁ ସୁପ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ଏକ  ନନ୍-ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନରେ ଏକ ଚାମଚ ବଟର ପକାନ୍ତୁ। ବଟର ତରଳିଗଲା ପରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ସୁନା ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ।

ପିଆଜ ସୁନା ରଙ୍ଗ ହେବା ପରେ, କଖାରୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ୩ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ୩ କପ ଗରମ ପାଣି ଏବଂ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ।

ଘୋଡାଇ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। କଖାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲେ, ତାପରୁ ବାହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ପାଖ ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ।

ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ, ଏକ ମିକ୍ସରରେ ମସୃଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରଣକୁ ସେହି ଗଭୀର ନନ୍-ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନରେ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ, କ୍ୟାରମ୍ ବିହନ ଏବଂ କଳା ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏହା ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ।

କଖାରୁ ସୁପର ଲାଭ:

କଖାରୁ ସୁପର ମୁଖ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ଓଜନ ପରିଚାଳନା, ଉନ୍ନତ ପାଚନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ହୃଦୟ, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ A ର ଏକ ପ୍ରଚୁର ଉତ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କଖାରୁ ସୁପରେ ଥିବା ଫାଇବର ଏବଂ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅମୃତସରରୁ ବର୍ମିଂହାମ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ…

IND VS PAK LIVE; ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଗାଲରେ…

କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇ ଏତେ ହଇଚଇ କାହିଁକି, ଏହାକୁ…

ରୋହିତଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପରେ…

1 of 24,808