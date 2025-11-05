Women’s World Cup:”କ୍ରିକେଟ କେବେ ଝିଅ ମାନେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଟା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ”- ଏପରି ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ…
ଲୋକଙ୍କ ଗାଳି ଓ ତାଳି ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: “ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ସବୁ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଲର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ପୁନମ ରାଉତ।
ଭାରତୀୟ ମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ବିଜୟକୁ ଏକ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଗଳିରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ମାତ୍ର ଆଗରୁ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମହିଳା ଟିମକୁ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଏପରିକି ୨୦୧୭ରେ ବିଶ୍ବକପ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏନେଇ ଖୋଲାସା କରି କହିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ପୁନମ ରାଉତ।
ସେ କହିଥିଲେ କି ୨୦୧୭ରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଟିମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
ଲୋକ କହିଥିଲେ କି ” ଝିଅମାନେ କେବେ କିଛି ଜିତି ଛନ୍ତି ନା ଜିତିବେ, ପୁଅଙ୍କ ଭଳି ଏମାନେ କେବେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆଉ ଜିତିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ କଥା।” ଏହିପରି ବହୁତ କିଛି କହି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସେ କହିଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରୀ କହିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ଭାବିଥିଲୁ ଯଦି ସେଇ ୯ ରନ କରିଥାଆନ୍ତୁ ବୋଧେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥାନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ମନରୁ ଗଲାନାହିଁ।
ମାତ୍ର ମହିଳା ଦଳ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୁରା ଭାରତୀୟ ଟିମ ସହ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଅନେକ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି ମିତାଲି ରାଜ, ଅଞ୍ଜୁମ ଗୋସ୍ବାମୀ ଓ ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ବାମୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପରେ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମକୁ ଫାଇନାଲରେ ହରାଇ ବିଶ୍ବ ବିଜେତା ସାଜିଛି ଭାରତ।