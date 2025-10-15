“ରୁମରେ ଏକାଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଛାତିକୁ…” ଗୁରୁକୁଳ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନାବାଳିକା

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁକୂଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁରୁକୁଳ ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନ କୋକରେ ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନାବାଳିକା ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଖେଦ୍ ତାଲୁକାର ଲୋଟେ ଗାଁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୱାରକାରୀ ଗୁରୁକୂଳରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୀଡିତା ଗୁରୁକୂଳର ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନ କୋକରେ ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରୀତେଶ ପ୍ରଭାକର କଦମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଖେଦ୍ ପୋଲିସ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ (POCSO) ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୀଡିତା କିଛି ଦିନ ଧରି ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ କୋକରେ ମହାରାଜ ବାରମ୍ବାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାବାଳିକା ପୀଡିତା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗୁରୁକୂଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଯଦି ସେ ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଦନାମ କରାଯିବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନେକ ଥର ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଝିଅଟି ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗୁରୁକୂଳର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଅନେକ ଝିଅ ଶୀକାର ହୋଇଛନ୍ତି?

ଏହି ସମୟରେ, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ) ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ଜାଧବ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁକୂଳର ଅନେକ ଝିଅ ସମାନ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜାଧବ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋକରେ ମହାରାଜ ଜଣେ ବିଜେପି ଅଧିକାରୀ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ସମାଜକୁ ଚକିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାଏ।

