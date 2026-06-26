କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟାଙ୍କ ପିତା; କହିଲେ, ‘ମୋ ଝିଅ ହେଲେ ବି କିଲ୍ଲାରୁ ଠେଲି ଦିଅ’
କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟାଙ୍କ ପିତା
Ketan Agrawal Murder: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିୟା ଗୋୟଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଚୌଧୁରୀ ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସିୟା ଗୋୟଲଙ୍କ ପିତା ପ୍ରବୀଣ ଗୋୟଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା । ଆମକୁ ତ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ । ସେମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କେତନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି । ତା’ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ସ୍ନେହ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି । ଏତେ ଭଲ ପୁଅକୁ ଆମେ ଆଜି ହରାଇ ଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ।”
ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଷ୍ଟ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଯିଏ ବି ଏହା କରିଛି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ । ଆମ କେତନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଛି, ସେହିଭଳି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ସେ ମୋର ନିଜ ଝିଅ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତେବେ ତାକୁ ବି ସେହିଠାରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉ ।”
ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ
ପ୍ରବୀଣ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଜଣେ ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଏହାଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ । ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା । ଯେବେଠାରୁ ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ସିୟା ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହୁଥିଲା । ସେ କହୁଥିଲା ଯେ କେତନ ବହୁତ ଭଲ । ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ନଣନ୍ଦ ମିଳିଛନ୍ତି । ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ।” ସେହିପରି ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇବା ନେଇ କେତନଙ୍କ ପିତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣାଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ।
ସିୟା ଏବଂ ଚେତନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ପିତା?
ଚେତନ ସହିତ ସିୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପିତା ପ୍ରବୀଣ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା । ସିୟା ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ଝିଅ । ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷର ଝିଅ କଣ ଏମିତି କରିପାରେ? ଚେତନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ତା’ର ଚେହେରା ବି ଦେଖିନାହିଁ କି କେବେ ତା’ ସହ କଥା ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ କେବେ ତା’ର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲୁ ।
କେତନଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ଲୋକ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆମର ବହୁ ବର୍ଷର ଯାତାୟାତ ଅଛି । ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମେ ତ ଆଜି ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇଛୁ ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସିୟା କେତନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଫେୟାର୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲା, ତେବେ କେତନ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ।