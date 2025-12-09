“ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରାଅ, ତା’ପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ମିଳିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି”… ଛୁଟିରୁ ଫେରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଅଜବ ନିୟମ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେର ଏକ ସରକାରୀ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେର ଏକ ସରକାରୀ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି ପରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ।
ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଝିଅମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କିଛି ଛାତ୍ରୀ ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ଅନେକ ଥର ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହିତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ଅସହଜ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ହଇରାଣକାରୀ ମଧ୍ୟ।
ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା: କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣେର ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଅନେକ ହଷ୍ଟେଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଛନ୍ତି।
କିଛି ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ। ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।
ଏହି ଘଟଣାଟି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ହଷ୍ଟେଲରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ପୂର୍ବରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଯେତେବେଳେ ସମାନ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ନିଷେଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଛୁଟିରୁ ଫେରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା କିଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କିଟ୍ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ନେବାକୁ ପଡିବ।
କଲେଜରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ। ବିବିସି ହିନ୍ଦୀ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଯାହା ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ।