ନିଜ ପରିସ୍ରାରେ ଆଖି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି Video

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ପରିସ୍ରାରେ ଆଖି ସଫା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ମହିଳା ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖିର କୁଣ୍ଡେଇ, ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଲାଲପଣ ଦୂର ହୁଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରକୃତରେ, ପୁଣେର ଔଷଧ-ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନୁପୁର ପିଟ୍ଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୟୁରିନ୍ ଆଇ ୱାଶ୍ – ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଔଷଧ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବହୁବାର ଦେଖିଛନ୍ତି ।

ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣକ କ’ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି- ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓରେ, ନୁପୁର ପିଟ୍ଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସକାଳର ତାଜା ପରିସ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କ ଆଖି ଧୋଇଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି କିପରି ଧୋଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାର କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି- ଏହି ବିଷୟରେ, ବହୁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ହେପାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ସାଇରିଆକ୍ ଏବି ଫିଲିପ୍ସ, ଯିଏକି ଅନଲାଇନରେ ଦି ଲିଭର ଡକ୍ଟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଭିଡିଓକୁ X ରେ ପୁନଃ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୟାକରି ଆଖିରେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପରିସ୍ରା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୁଲ୍ ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବୁମର୍ ମାଉସୀମାନେ ନିରାଶାଜନକ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ କହିଥିଲେ, ପରିସ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଅପଚୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଥାଇପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସଫା କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନୋଭାବ ।

Please don’t put your urine inside your eyes. Urine is not sterile.

Boomer aunties trying to be cool on Instagram is depressing…and terrifying.

Source: https://t.co/SQ5cmpSOfY pic.twitter.com/qgryL9YHfI

— TheLiverDoc (@theliverdr) June 25, 2025