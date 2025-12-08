“ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର 500 କୋଟି”? ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁ
“ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର 500 କୋଟି”?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନବଜୋତ ସିଂହ ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲା ଗଂଗ୍ରେସ । ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ପତ୍ନୀ ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ଲୁଧିଆନା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ରାଜା ୱାରିଂ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ “X” ରେ ନବଜୋତ କୌରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନାମ ନ ନେଇ ଦଳର ପଞ୍ଜାବ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯଉଛି ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।
ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ନବଜୋତ କୌର ସିଦ୍ଧୁ କାଉନସିଲର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ରାଜା ୱାରିଂଙ୍କ ଉପରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ।