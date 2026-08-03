ଏ କ’ଣ ହେଲା..କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତି ବଡ଼ ହଲଚଲ୍, ରାଗରେ ନିଆଁ ନେତା ଅଚାନକ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତି ବଡ଼ ହଲଚଲ୍, ରାଗରେ ନିଆଁ ନେତା ଅଚାନକ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆji ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ପଦାକୁ ଆସିଛି। କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ନମିଳିବାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦୁଇ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ୟଶବନ୍ତରାୟ ଗୌଡ଼ା ଭି. ପାଟିଲ ଏବଂ ସାଗର ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଧାୟକ ବେଲୁର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ।

ବାସ୍ତବରେ ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବେ। କ୍ୟାବିନେଟରେ ସ୍ଥାନ ନମିଳିବା ନେଇ ଦଳର କେତେକ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ କ୍ଷୋଭ ଦେଖାଦେଇଛି। ସିନିୟର ହୋଇଥିବା ଏବଂ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଯୋଗଦାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷ କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

Uttarakhand Govt.

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ୨୦ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଦଳ କିଛି ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଜଣେ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଏ.ଭି. ଗାୟତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଗୌଡ଼ାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାରମୈୟାଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଖୁସିଖବର: ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ EPF ଓ EPS ସାଲାରୀ…

CM ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଲେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2…

କେଉଁ କେଉଁ ନେତା ନେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଥିବା ୨୦ ଜଣ ନୂଆ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପି.ଏମ୍. ନରେନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାମୀ, ଶିବରାଜ ଥଙ୍ଗାଡଗୀ, ରୁଦ୍ରପ୍ପା ଲମାଣୀ, କେ.ଏସ୍. ବସବନଥପ୍ପା, ବି. ନାଗେନ୍ଦ୍ର, ରଘୁମୂର୍ତ୍ତି, ଜମୀର ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍, ରିଜୱାନ୍ ଅରଶଦ, ସନ୍ତୋଷ ଲାଡ୍, ମଧୁ ବଙ୍ଗାରପ୍ପା, ପୁଟ୍ଟରଙ୍ଗା ସେଟ୍ଟୀ, ମଙ୍କାଳ ବୈଦ୍ୟ, ଅଜୟ ସିଂ, ଏନ୍. ଚଲୁବରାୟ ସ୍ୱାମୀ, କେ.ଏମ୍. ଶିବଲିଙ୍ଗେ ଗୌଡ଼ା, ଏଚ୍.ସି. ବାଲକୃଷ୍ଣ, ବସବରାଜ ରାୟରେଡ୍ଡୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଗୌଡ଼ା, ବିଜୟାନନ୍ଦ କାଶପ୍ପନବର ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାବଦୀ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଖୁସିଖବର: ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ EPF ଓ EPS ସାଲାରୀ…

CM ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଲେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2…

ICC ଦେଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ…

1 of 28,717