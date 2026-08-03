ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର, ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିବ ଏରିୟର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର, ମାସେ ଭିତରେ ମିଳିବ ଏରିୟର
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରାୟ ୬ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ନିଜର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଦାଲତ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନରଙ୍କ ବକେୟା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାଇକୋର୍ଟ କ’ଣ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କେତେ ସୁଧ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ କିପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚଙ୍କ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡବଲ୍ ବେଞ୍ଚ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବେଞ୍ଚଙ୍କ ପୁରୁଣା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ୍ ରଖି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଅଦାଲତରେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବେ।
ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଲାଗିବ ୬% ସୁଧ: ଅଦାଲତ ପ୍ରଦାନର ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବକେୟା ଏରିୟର ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବକେୟା ରାଶି ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ୬ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ୍: ଅଦାଲତ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବକେୟା ଚୁକ୍ତା ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୋଜନା ଉପରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ: ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଏରିୟରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫେରିଆସିଛି।