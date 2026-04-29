ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସଠୁ ହାରି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ନମ୍ବର ୧, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି

ପଞ୍ଜାବ-ରାଜସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ର ୪୦ ତମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ RR ମୁଲାନପୁରରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ୧୦୦% ବିଜୟ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

ଏହା IPL ୨୦୨୬ ରେ ସେମାନେ ଖେଳିଥିବା ନଅଟି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଷଷ୍ଠ ବିଜୟ। ବିପରୀତରେ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚରେ କ୍ରମାଗତ ୬ଟି ବିଜୟ ଓ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ଫଳାଫଳରେ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ଥିଲା।

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ଏହି ବିଜୟ ଏବଂ ପରାଜୟ IPL ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା? ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିପରି କ୍ଷତିରେ ପଡିଲା?

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ ପ୍ରେସର କୁକୁର,…

ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁତୟନକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ…

ରାଜସ୍ଥାନଠାରୁ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଜାବ ନମ୍ବର ୧:

IPL ୨୦୨୬ ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ।

ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୬ଟି ବିଜୟ, ୧ଟି ପରାଜୟ ଏବଂ ୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରନ ହାର ୧.୦୪୩ ରହିଛି।

ରାଜସ୍ଥାନକୁ କ’ଣ ଲାଭ ମିଳିଲା:

ଏବେ ଆଉସ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ କ’ଣ ଲାଭ ପାଇଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ରାଙ୍କିଂରେ ରହିଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି।

RRର ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୬ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୩ଟି ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକ୍ରମେ RCB ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି।

ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କମ୍ ଖେଳିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରନ୍ ରେଟ୍ ପାଇବା ହେତୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। RCBର ରନ୍ ରେଟ୍ ୧.୯୧୯ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନର ୦.୬୧୭।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା:

ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଥିବାରୁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୫ଟି ବିଜୟ ଏବଂ ୩ଟି ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅରେଞ୍ଜ ଆର୍ମିର ରନ ହାର ୦.୮୧୫ ରହିଛି।

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ଟି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ରନହାର ନକାରାତ୍ମକ:

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି IPL ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟି ଦଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ନକାରାତ୍ମକ।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୮ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବିପରୀତରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ, CSK ଏବଂ DC ଉଭୟଙ୍କର ୬ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ CSK ଷଷ୍ଠ ଏବଂ DC ୭ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ୍ସ IPL ୨୦୨୬ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ କେବଳ ୨ ଟି ଜିତିଛି। ଏହି ଦଳ ୧୦ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୭ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ମାତ୍ର ୨ ଟି ବିଜୟ ସହିତ ୯ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୮ ତମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି।

ସେମାନେ ୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୨ ଟି ଜିତିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେମାନେ ପଏଣ୍ଟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ; ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୫ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଏଯାଏଁ ଖାତାକୁ ଆସିନି PM କିଷାନ ଯୋଜନାର…

ଲିଜେଣ୍ଟ କପିଲ ଦେବ ଓ ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ…

1 of 9,095