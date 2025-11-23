୪ଟି ସ୍ଲଟ୍, ୧୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପର୍ସ… IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ର ନଜର

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିବା ପ୍ଲେୟରମାନଙ୍କ ସ୍ତାନରେ କାହାକୁ ବାଛିବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ IPL ଟାଇଟଲ୍ ର ଖୋଜ୍ ରେ ଅଛି। ଗତ ସିଜନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ପଞ୍ଜାବ ଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ବହୁତ ସନ୍ତୁଳିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏଥର କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।

IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସର୍ବାଧିକ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଣିପାରିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସମସ୍ତ IPL ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ରଖିପାରିବେ।

ପଞ୍ଜାବର ଚାରୋଟି ସ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ନିଲାମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ୧୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବ।

ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ର ନଜର: 

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍‌ଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଭଲ ୱିକେଟକିପର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡେଭନ୍ କନୱେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍‌ଙ୍କ ପରି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି।

ରସେଲ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଲାମ ଲଗାଇବେ। ଏହା ପଞ୍ଜାବ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ପର୍ସ କେବଳ ୧୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି।

ନିଲାମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ଦୁଇଜଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ଏବଂ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ କିଣିପାରିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ସେମାନେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ୱିକେଟକିପରଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଡି କକ୍ ଏବଂ କନୱେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବିକଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି।

ଅଲରାଉଣ୍ଡର – ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା, ବିଜୟ ଶଙ୍କର, ୱିଆନ୍ ମଲଡର୍, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ।

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର – ଆକାଶ ଦୀପ, ମାଥିଶା ପାଥିରାନା।

ୱିକେଟକିପର- ଡେଭନ କନୱେ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ରିଟେନ୍ ଖେଳାଳି):

ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ, ହାର୍ନୁର ପନ୍ନୁ, ହରପ୍ରୀତ ବରାର, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ୍, ମାର୍କୋ ୟାନସନ୍, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ମିଚେଲ ଓୱେନ, ମୁଶୀର ଖାନ, ନେହଲ ୱାଡେରା, ପ୍ରଭସିମ୍ରନ ସିଂ, ପ୍ରିୟାନ୍ସ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପାୟଲା ଅବିନାଶ, ଶଶାଙ୍କ ସିଂହ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ଼ଗେ, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, ବୈଶାଖ ବିଜୟକୁମାର, ବୈଶାଖ ବିଜୟକୁମାର, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ୟଶ ଠାକୁର, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏହି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛି:

ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ଆରୋନ୍ ହାର୍ଡି, କୁଲଦୀପ ସେନ୍।

IPL ୨୦୨୬ ନିଲାମ କେବେ ହେବ:

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍ ୧୯ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ରେ ଆବୁଧାବିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ୧୦ଟି ଦଳ ପାଇଁ ମୋଟ ୭୭ଟି ସ୍ଲଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୩୧ଟି ସ୍ଲଟ୍ ରହିଛି।

